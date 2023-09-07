Игнатенко (Федина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенко (Федина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1943

Дата смерти

15.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1943

Отец: Федин Кирилл

Мать: Галина

Рождение ребёнка
11.12.1968

Дочь: Большакова Татьяна

Отец ребёнка: Игнатенко Александр

Рождение ребёнка
18.01.1975

Сын: Игнатенко Александр

Отец ребёнка: Игнатенко Александр

Рождение ребёнка
15.05.1984

Дочь: Горшкова Татьяна

Отец ребёнка: Игнатенко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатенко Александр

Смерть
15.05.1984
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
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