Игнатенко (Федина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1943
Дата смерти15.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1943
Отец: Федин Кирилл
Мать: Галина
Рождение ребёнка
11.12.1968
Дочь: Большакова Татьяна
Отец ребёнка: Игнатенко Александр
Рождение ребёнка
18.01.1975
Сын: Игнатенко Александр
Отец ребёнка: Игнатенко Александр
Рождение ребёнка
15.05.1984
Дочь: Горшкова Татьяна
Отец ребёнка: Игнатенко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатенко Александр
Смерть
15.05.1984
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край