Андреев Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Михаил Петрович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

03.11.1902

Пол

Мужской

Отец

До 1886 г.р.

Мать

До 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1902

Отец: Андреев Петр Константинович

Мать: Федосеева Наталья Петровна

Громково, Богородский, Московская область
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