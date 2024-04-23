Пахмутов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахмутов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахмутова (Хававкало) Зинаида Федосеевна

Рождение ребёнка
14.03.1968

Дочь: Пахмутова Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Пахмутова (Хававкало) Зинаида Федосеевна

Рождение ребёнка
14.03.1968

Дочь: Пахмутова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Пахмутова (Хававкало) Зинаида Федосеевна

Смерть
Неизвестно

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