Пахмутов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1968
Дочь: Пахмутова Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Пахмутова (Хававкало) Зинаида Федосеевна
Рождение ребёнка
14.03.1968
Дочь: Пахмутова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Пахмутова (Хававкало) Зинаида Федосеевна
Смерть
Неизвестно