Шатилов Степан Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатилов Степан Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.01.1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1878

Дочь: Шатилова Матрона Степановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.1878

Сын: Шатилов Ирофей Степанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.01.1880
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