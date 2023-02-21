Шатилов Степан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.01.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1878
Дочь: Шатилова Матрона Степановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1878
Сын: Шатилов Ирофей Степанович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.01.1880