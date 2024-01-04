Кушнеревич Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнеревич Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушнеревич Ева Антоновна

Мать ребёнка: Кушнеревич Анна (Гандя) Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушнеревич Ольга Антоновна

Мать ребёнка: Кушнеревич Анна (Гандя) Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушнеревич Павел Антонович

Мать ребёнка: Кушнеревич Анна (Гандя) Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушнеревич Анна (Гандя) Николаевна

Смерть
Неизвестно
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