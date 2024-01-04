Кушнеревич Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушнеревич Ева Антоновна
Мать ребёнка: Кушнеревич Анна (Гандя) Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушнеревич Ольга Антоновна
Мать ребёнка: Кушнеревич Анна (Гандя) Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кушнеревич Павел Антонович
Мать ребёнка: Кушнеревич Анна (Гандя) Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно