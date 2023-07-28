Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.09.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1909 ст.
Отец: Михаил Игнатьевич
Мать: Агрипина Филипповна
Ильинская церковь, Черма 03.09.1909 Иванщины Анна Михайловна Иванщины отец крестьянин Михаил Игнатьевич Иванщины мать жена Агрипина Филпповна Калихновщины крестьянин Иван Васильевич Чермы кр... Показать все
Смерть
Неизвестно