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Анна Михайловна

Место рождения

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

03.09.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
03.09.1909 ст.

Отец: Михаил Игнатьевич

Мать: Агрипина Филипповна

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Ильинская церковь, Черма 03.09.1909 Иванщины Анна Михайловна Иванщины отец крестьянин Михаил Игнатьевич Иванщины мать жена Агрипина Филпповна Калихновщины крестьянин Иван Васильевич Чермы кр... Показать все
Смерть
Неизвестно