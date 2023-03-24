Ворожейкин Владимир О — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворожейкин Владимир О

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворожейкин Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Ворожейкина Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Ворожейкина Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворожейкина Валентина Михайловна

Смерть
Неизвестно