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Тимко Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1955

Отец: Тимко Иван Андреевич

Мать: Тимко (Климова) Галина Григорьевна

Бракосочетание
11.11.1976

Жена: Жук Нина Владимировна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.10.1977

Дочь: Синюк (Тимко) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Жук Нина Владимировна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
06.05.1980

Сын: Тимко Николай Владимирович

Мать ребёнка: Жук Нина Владимировна

Рождение ребёнка
23.05.1985

Сын: Тимко Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Жук Нина Владимировна

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