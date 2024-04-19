Тимко Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1955
Бракосочетание
11.11.1976
Жена: Жук Нина Владимировна
Рождение ребёнка
15.10.1977
Дочь: Синюк (Тимко) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Жук Нина Владимировна
Рождение ребёнка
06.05.1980
Сын: Тимко Николай Владимирович
Мать ребёнка: Жук Нина Владимировна
Рождение ребёнка
23.05.1985
Сын: Тимко Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Жук Нина Владимировна