Карачун Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1928
Отец ребёнка: Карачун Михаил
Волька, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.05.1943
Сын: Карачун Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Карачун Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карачун Александр Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карачун Мария Михайловна
Отец ребёнка: Карачун Михаил