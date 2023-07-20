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(Галиевцева) Фаина
(Галиевцева) Фаина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Голиевцев Нил
1903 г.р.
Мать
Голиевцева (Голиевцева) Матрена
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЧ
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Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Голиевцев Нил
Мать:
Голиевцева Матрена
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