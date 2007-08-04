Кульбицкий Виктор Иосифович
Место рождения
Дата рождения10.05.1940
Дата смерти04.08.2007
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1940
Отец: Кульбицкий Иосиф Яковлевич
Мать: Кульбицкая Мария
Бракосочетание
13.09.1964
Потейки, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
16.04.1965
Дочь: Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Кульбицкая Валентина Павловна
Рождение ребёнка
26.07.1968
Сын: Кульбицкий Сергей Викторович
Мать ребёнка: Кульбицкая Валентина Павловна
Смерть
04.08.2007
Похороны
Неизвестно
старое кладбище