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Кульбицкий Виктор Иосифович

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Место рождения

Кокоричи, Копыльский район, Минская область

Дата рождения

10.05.1940

Дата смерти

04.08.2007

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1940

Отец: Кульбицкий Иосиф Яковлевич

Мать: Кульбицкая Мария

Кокоричи, Копыльский район, Минская область
Бракосочетание
13.09.1964

Жена: Кульбицкая Валентина Павловна

Потейки, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
16.04.1965

Дочь: Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Кульбицкая Валентина Павловна

Копыль, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.07.1968

Сын: Кульбицкий Сергей Викторович

Мать ребёнка: Кульбицкая Валентина Павловна

Копыль, Копыльский район, Минская область
Смерть
04.08.2007
Копыль, Копыльский район, Минская область
Похороны
Неизвестно
Копыль, Копыльский район, Минская область
старое кладбище
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