Пшеничная (Москаленко) Евфросиния Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничная (Москаленко) Евфросиния Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Москаленко Андрей Федоров

Мать: Москаленко Анна Афанасиева

Бракосочетание
26.10.1869

Муж: Пшеничный Иван Корнеевич

Рождение ребёнка
03.12.1870

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пшеничный Иван Корнеевич

Рождение ребёнка
10.12.1872

Сын: Пшеничный Даниил

Отец ребёнка: Пшеничный Иван Корнеевич

Рождение ребёнка
24.02.1879

Сын: Пшеничный Иван Иванович

Отец ребёнка: Пшеничный Иван Корнеевич

Екатеринославская губерния, Александровский уезд, с. Цареконстантиновка
Рождение ребёнка
26.01.1884

Сын: Пшеничный Игнатий Иванов

Отец ребёнка: Пшеничный Иван Корнеевич

Рождение ребёнка
11.02.1887

Дочь: Пшеничная Мария Иванова

Отец ребёнка: Пшеничный Иван Корнеевич

Рождение ребёнка
11.01.1890

Сын: Пшеничный Павел Иванов

Отец ребёнка: Пшеничный Иван Корнеевич

Рождение ребёнка
10.09.1891

Сын: Пшеничный Сергей

Отец ребёнка: Пшеничный Иван Корнеевич