Пшеничная (Москаленко) Евфросиния Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Бракосочетание
26.10.1869
Рождение ребёнка
03.12.1870
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пшеничный Иван Корнеевич
Рождение ребёнка
10.12.1872
Сын: Пшеничный Даниил
Отец ребёнка: Пшеничный Иван Корнеевич
Рождение ребёнка
24.02.1879
Отец ребёнка: Пшеничный Иван Корнеевич
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, с. Цареконстантиновка
Рождение ребёнка
26.01.1884
Отец ребёнка: Пшеничный Иван Корнеевич
Рождение ребёнка
11.02.1887
Дочь: Пшеничная Мария Иванова
Отец ребёнка: Пшеничный Иван Корнеевич
Рождение ребёнка
11.01.1890
Отец ребёнка: Пшеничный Иван Корнеевич
Рождение ребёнка
10.09.1891
Сын: Пшеничный Сергей
Отец ребёнка: Пшеничный Иван Корнеевич