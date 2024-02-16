Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1655

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рябцова
Рождение ребёнка
1665

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1675

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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