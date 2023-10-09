Сенаторов Петр Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти23.03.1965
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
08.11.1909
Дочь: Матрона Петровна
Мать ребёнка: Сенаторова Федосия Павловна
Рождение ребёнка
15.04.1912
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Сенаторова Федосия Павловна
Рождение ребёнка
03.08.1914
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Сенаторова Федосия Павловна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Сенаторова Федосия Павловна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Сенаторова Федосия Павловна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Сенаторов Сергей Петрович
Мать ребёнка: Сенаторова Федосия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1965