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Сенаторов Петр Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

23.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Сенаторов Филипп Сергеевич

Мать: Сенаторова Ирина Антоновна

Рождение ребёнка
08.11.1909

Дочь: Матрона Петровна

Мать ребёнка: Сенаторова Федосия Павловна

Рождение ребёнка
15.04.1912

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Сенаторова Федосия Павловна

Рождение ребёнка
03.08.1914

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Сенаторова Федосия Павловна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Сенаторова Федосия Павловна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Сенаторова Федосия Павловна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Сенаторов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Сенаторова Федосия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенаторова Федосия Павловна

Смерть
23.03.1965
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