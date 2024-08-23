Аким Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиПосле 12.03.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Семён Макарович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Агриппина Акимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Матрёна Акимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Мария Акимовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До ?.03.1816
Жена: Ульяна Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Евдоким Иоакимович
Мать ребёнка: Ульяна Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Февронья Акимовна
Мать ребёнка: Ульяна Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Иван Иоакимович
Мать ребёнка: Ульяна Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Аксинья Акимовна
Мать ребёнка: Ульяна Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Агриппина Акимовна
Мать ребёнка: Ульяна Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Евдокия Акимовна
Мать ребёнка: Ульяна Даниловна
Смерть
После 12.03.1834