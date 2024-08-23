Аким Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аким Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 12.03.1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1790 г.р.

Дети

Около 1812 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1824 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Семён Макарович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Агриппина Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Матрёна Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Мария Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До ?.03.1816

Жена: Ульяна Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Евдоким Иоакимович

Мать ребёнка: Ульяна Даниловна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Февронья Акимовна

Мать ребёнка: Ульяна Даниловна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Иван Иоакимович

Мать ребёнка: Ульяна Даниловна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Аксинья Акимовна

Мать ребёнка: Ульяна Даниловна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Агриппина Акимовна

Мать ребёнка: Ульяна Даниловна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Евдокия Акимовна

Мать ребёнка: Ульяна Даниловна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 12.03.1834

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