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Суркова Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1996

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1996

Отец: Сурков Анатолий Леонидович

Мать: Суркова Ирина Михайловна