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Суркова Светлана Анатольевна
Суркова Светлана Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.1996
Пол
Женский
Отец
Сурков Анатолий Леонидович
1972 г.р.
Мать
Суркова Ирина Михайловна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1996
Отец:
Сурков Анатолий Леонидович
Мать:
Суркова Ирина Михайловна
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