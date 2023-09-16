Нехорошева Дарья Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошева Дарья Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1860

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Нехорошев Дмитрий Софонович

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1860
Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.10.1863

Сын: Нехорошев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Нехорошев Дмитрий Софонович

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошев Дмитрий Софонович

Смерть
Неизвестно
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