Нехорошева Дарья Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1860
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Нехорошев Дмитрий Софонович
Место жительства
1860
Рождение ребёнка
01.10.1863
Сын: Нехорошев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Нехорошев Дмитрий Софонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно