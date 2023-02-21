Гетманский Кирилл Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1896
Дата смерти19.12.1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1896
Отец: Гетманский Даниил Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1925
Сын: Гетманский Иван Кириллович
Мать ребёнка: Гетманская Пелагея (Полина) Никитовна
Рождение ребёнка
06.04.1930
Сын: Гетманский Николай Кириллович
Мать ребёнка: Гетманская Пелагея (Полина) Никитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.12.1972
Похороны
Неизвестно