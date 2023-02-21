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Гетманский Кирилл Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1896

Дата смерти

19.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1896

Отец: Гетманский Даниил Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1925

Сын: Гетманский Иван Кириллович

Мать ребёнка: Гетманская Пелагея (Полина) Никитовна

Рождение ребёнка
06.04.1930

Сын: Гетманский Николай Кириллович

Мать ребёнка: Гетманская Пелагея (Полина) Никитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гетманская Пелагея (Полина) Никитовна

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
19.12.1972
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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