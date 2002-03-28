Базаев Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базаев Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

2000 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.2002

Отец: не указан

Мать: Базаева Варвара Сергеевна

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