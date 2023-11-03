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Иванов Матвей Мамантов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1853

Дата смерти

09.08.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1853

Отец: Иванов Мамант Тихонов

Мать: Иванова Наталья Петрова

Бракосочетание
21.01.1874

Жена: Иванова Ефросинья Максимовна

М. 20 Ж. 19
Рождение ребёнка
03.09.1875

Сын: Иванов Михаил Матвеев

Мать ребёнка: Иванова Ефросинья Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Иванов Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Иванова Ефросинья Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Васильева Агрипина Матвеева

Мать ребёнка: Иванова Ефросинья Максимовна

Смерть
09.08.1913
59 лет от старости
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