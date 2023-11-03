Иванов Матвей Мамантов
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1853
Дата смерти09.08.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1853
Отец: Иванов Мамант Тихонов
Мать: Иванова Наталья Петрова
Бракосочетание
21.01.1874
М. 20 Ж. 19
Рождение ребёнка
03.09.1875
Мать ребёнка: Иванова Ефросинья Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Иванова Ефросинья Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Васильева Агрипина Матвеева
Мать ребёнка: Иванова Ефросинья Максимовна
Смерть
09.08.1913
59 лет от старости