Жестков Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жестков Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1865

Сын: Жестков Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: Жесткова Мария Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жесткова Мария Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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