Жестков Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1865
Сын: Жестков Андрей Георгиевич
Мать ребёнка: Жесткова Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно