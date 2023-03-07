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Пятрачков Алексей Васильевич
Пятрачков Алексей Васильевич
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Место рождения
Васильевское
, Сычевская волость, Вологодский уезд
Дата рождения
1899
Пол
Мужской
Отец
Пятрачков Василий Алексеевич
Около 1855 г.р.
Мать
Пятрачкова Александра Парменовна
1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Пятрачков Василий Алексеевич
Мать:
Пятрачкова Александра Парменовна
Васильевское
, Сычевская волость, Вологодский уезд
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