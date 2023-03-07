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Пятрачков Алексей Васильевич

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Место рождения

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1899

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Пятрачков Василий Алексеевич

Мать: Пятрачкова Александра Парменовна

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
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