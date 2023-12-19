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Зубова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1900 или 1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1900 или 1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Алексей Иоаннович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Зубова) Настасия Алексеевна

Отец ребёнка: Зубов Алексей Иоаннович

Вислецы, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Зубов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Зубов Алексей Иоаннович

Рождение ребёнка
?.02.1925 или 1926

Дочь: Фомина (Зубова) Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Зубов Алексей Иоаннович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Зубов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Зубов Алексей Иоаннович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Зубова Таисья Алексеевна

Отец ребёнка: Зубов Алексей Иоаннович

Рождение ребёнка
28.10.1932 или 1933

Сын: Зубов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Зубов Алексей Иоаннович

Рождение ребёнка
24.05.1935

Дочь: Зубова Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Зубов Алексей Иоаннович

Рождение ребёнка
29.01.1938

Дочь: Зубова Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Зубов Алексей Иоаннович

Рождение ребёнка
14.08.1940

Дочь: Зубова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Зубов Алексей Иоаннович

Смерть
Неизвестно

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