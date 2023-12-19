Зубова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1900 или 1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.05.1900 или 1901 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Зубова) Настасия Алексеевна
Отец ребёнка: Зубов Алексей Иоаннович
Вислецы, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Зубов Алексей Иоаннович
Рождение ребёнка
?.02.1925 или 1926
Дочь: Фомина (Зубова) Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Зубов Алексей Иоаннович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Зубов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Зубов Алексей Иоаннович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Зубова Таисья Алексеевна
Отец ребёнка: Зубов Алексей Иоаннович
Рождение ребёнка
28.10.1932 или 1933
Отец ребёнка: Зубов Алексей Иоаннович
Рождение ребёнка
24.05.1935
Дочь: Зубова Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Зубов Алексей Иоаннович
Рождение ребёнка
29.01.1938
Дочь: Зубова Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Зубов Алексей Иоаннович
Рождение ребёнка
14.08.1940
Дочь: Зубова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Зубов Алексей Иоаннович
Смерть
Неизвестно