Михайлов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Михайлов Харлампий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия (Дуся) Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана