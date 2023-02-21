Михайлов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Пётр

Михайлов Пётр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Михайлов Харлампий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия (Дуся) Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Анисим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close