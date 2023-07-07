Наталья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Андриан Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Гаврилов

Нефедово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Гаврилов

Нефедово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Михайло Гаврилов

Нефедово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1795
Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кузьма Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Гаврилов

Смерть
1824