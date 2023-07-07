Наталья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Андриан Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Гаврилов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Гаврилов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агафья Михайлова
Отец ребёнка: Михайло Гаврилов
Место жительства
1795
Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кузьма Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Гаврилов
Смерть
1824