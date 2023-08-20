Агафья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.05.1830
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита Кирилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Евлампий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Егоров
*около 1781, +1785, 1782 – 6 месяцев, 1795- указано, что умер в 1785.
Рождение ребёнка
05.11.1794
Дочь: Епистимия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Егоров
*05.11.1794, восприемница - девица Фекла Михайлова, 1795- 1
Рождение ребёнка
03.03.1797
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Егоров
03.03.1797, восприемница - девица Фекла Михайлова, 1816 -17, ИВ 1801 – 6, ИВ 1809 -16
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Егоров
ИВ 1801 – 4, ИВ1809 -13
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Егоров
Упоминание
Неизвестно
1782 – 25, взята того же погоста Гакручейской волости деревни Капустиной Горы умершего крестьянина Никиты Кирилова, 1795 – 38, 1816 -60
Смерть
10.05.1830
10.05.1830, 60 лет, вдова, натуральною