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Агафья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.05.1830

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита Кирилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Евлампий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Егоров

*около 1781, +1785, 1782 – 6 месяцев, 1795- указано, что умер в 1785.
Рождение ребёнка
05.11.1794

Дочь: Епистимия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Егоров

*05.11.1794, восприемница - девица Фекла Михайлова, 1795- 1
Рождение ребёнка
03.03.1797

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Егоров

03.03.1797, восприемница - девица Фекла Михайлова, 1816 -17, ИВ 1801 – 6, ИВ 1809 -16
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Егоров

ИВ 1801 – 4, ИВ1809 -13
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Егоров

Упоминание
Неизвестно
1782 – 25, взята того же погоста Гакручейской волости деревни Капустиной Горы умершего крестьянина Никиты Кирилова, 1795 – 38, 1816 -60
Смерть
10.05.1830
10.05.1830, 60 лет, вдова, натуральною
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