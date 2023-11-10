Исакова (Ширяева) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Ширяева) Александра Степановна

Место рождения

Сторожевск, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

Около 1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сторожевск, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
25.01.1861 ст.

Муж: Исаков Василий Андреевич

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Первый брак. Поручители по жениху: Михайло Андреевич и Иван Иванович Исаковы. Поручители по невесте: Елена Петровна (?) Панюкова и отставной солдат Александр Андреевич Исаков.
Рождение ребёнка
03.04.1864 ст.

Дочь: Исакова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Исаков Василий Андреевич

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Сторожевск, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Нёбдино Приображенского прихода Сторожевской деревни крестьянина дочь
Смерть
Неизвестно
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