Исакова (Ширяева) Александра Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1861 ст.
Первый брак. Поручители по жениху: Михайло Андреевич и Иван Иванович Исаковы. Поручители по невесте: Елена Петровна (?) Панюкова и отставной солдат Александр Андреевич Исаков.
Рождение ребёнка
03.04.1864 ст.
Дочь: Исакова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Исаков Василий Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Нёбдино Приображенского прихода Сторожевской деревни крестьянина дочь
Смерть
Неизвестно