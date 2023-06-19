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Евдокiя Яковлева

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

20.07.1868 ст.

Пол

Женский

Отец

Между 1840 и 1841 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
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Рождение
20.07.1868 ст.

Отец: Яков Иванов

Мать: Марфа Александрова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 20(21) июля 1868 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Г-на Катенина, Деревни Здурьева крестьянинъ Яковъ Ивановъ и жена его Марфа Александрова... Показать все
Крещение
21.07.1868 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же вотчины деревни крестьянинъ Степанъ Ивановъ и крестьянка Параскева Никитина 56-25-218-6об-7