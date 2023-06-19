Евдокiя Яковлева
Место рождения
Дата рождения20.07.1868 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1868 ст.
Отец: Яков Иванов
Мать: Марфа Александрова
Дата рождения (крещения): 20(21) июля 1868 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Г-на Катенина, Деревни Здурьева крестьянинъ Яковъ Ивановъ и жена его Марфа Александрова... Показать все
Крещение
21.07.1868 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же вотчины деревни крестьянинъ Степанъ Ивановъ и крестьянка Параскева Никитина 56-25-218-6об-7