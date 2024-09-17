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(Сорокина) Параскева Ивановна

Место рождения

Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.08.1907

Дата смерти

27.10.1907

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1872 г.р.

Мать

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1907

Отец: Сорокин Иван Алексеевич

Мать: Сорокина Пелагея Ивановна

Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
02.08.1907
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1907 год | ГАВО Ф.496 Оп.52 Д.49 Стр.922-990 (консисторский экз.) | 48
Смерть
27.10.1907
Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1907 год | ГАВО Ф.496 Оп.52 Д.49 Стр.922-990 (консисторский экз.) | 30

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