(Сорокина) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.08.1907
Дата смерти27.10.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1907
Отец: Сорокин Иван Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Крещение
02.08.1907
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1907 год | ГАВО Ф.496 Оп.52 Д.49 Стр.922-990 (консисторский экз.) | 48
Смерть
27.10.1907
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1907 год | ГАВО Ф.496 Оп.52 Д.49 Стр.922-990 (консисторский экз.) | 30