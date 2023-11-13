Клюкина Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиПосле 19.04.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1907
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Клюкин Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
19.04.1910
Отец ребёнка: Клюкин Фёдор Филиппович
Бракосочетание
До 19.04.1910
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 19.04.1910