Клюкина Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

После 19.04.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1893 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1907

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Клюкин Фёдор Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1910

Сын: Клюкин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Клюкин Фёдор Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 19.04.1910

Муж: Клюкин Фёдор Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 19.04.1910
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