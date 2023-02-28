Ефимия Савишна
Место рождения
Дата рождения1856 ст.
Дата смерти01.06.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880 ст.
Сын: Ольховиков Пётр Данилович
Отец ребёнка: Ольховиков Данило Самойлович
Рождение ребёнка
21.02.1882 ст.
Сын: Ольховиков Иван Данилович
Отец ребёнка: Ольховиков Данило Самойлович
Рождение ребёнка
23.08.1884 ст.
Дочь: Ольховикова Наталья Даниловна
Отец ребёнка: Ольховиков Данило Самойлович
Рождение ребёнка
09.05.1888 ст.
Дочь: Ольховикова Гликерья Даниловна
Отец ребёнка: Ольховиков Данило Самойлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1888 ст.
От послеродовой горячки
Похороны
03.06.1888 ст.