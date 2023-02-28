Ефимия Савишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия Савишна

Ефимия Савишна

avatar

Место рождения

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

01.06.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Ольховиков Пётр Данилович

Отец ребёнка: Ольховиков Данило Самойлович

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.02.1882 ст.

Сын: Ольховиков Иван Данилович

Отец ребёнка: Ольховиков Данило Самойлович

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.08.1884 ст.

Дочь: Ольховикова Наталья Даниловна

Отец ребёнка: Ольховиков Данило Самойлович

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.05.1888 ст.

Дочь: Ольховикова Гликерья Даниловна

Отец ребёнка: Ольховиков Данило Самойлович

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ольховиков Данило Самойлович

Смерть
01.06.1888 ст.
Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
От послеродовой горячки
Похороны
03.06.1888 ст.
Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close