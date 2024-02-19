(Эпова) Евдокия Кириковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Эпова) Евдокия Кириковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Эпов Кирик Иванович

Мать: Эпов (Эпова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Николай Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эпов Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Николай Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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