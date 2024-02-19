(Эпова) Евдокия Кириковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Эпов Кирик Иванович
Мать: Эпов (Эпова) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1931
Смерть
Неизвестно