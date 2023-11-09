Никитинский Яков Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитинский Яков Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Никитинский Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Никитинская Екатерина

Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1854

Сын: Никитинский Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Никитинская Екатерина

Москва, Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1863

Сын: Никитинский Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Никитинская Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитинская Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
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