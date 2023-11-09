Никитинский Яков Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Никитинский Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Никитинская Екатерина
Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1854
Сын: Никитинский Яков Яковлевич
Мать ребёнка: Никитинская Екатерина
Москва, Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1863
Сын: Никитинский Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Никитинская Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитинская Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно