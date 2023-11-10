Ковригин Феликс Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения24.06.1934
Дата смерти25.11.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1934
Отец: Ковригин Игнат Николаевич
Мать: Кузнецова Вера Павловна
Образование
1956
Закончил Днепропетровский институт инженеров ж/д транспорта в 1956 г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковригина Елена Феликсовна
Мать ребёнка: Криворук Майа Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Криворук Майа Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник вагонно-ремонтного депо Запорожье Левое
Вступление в партию
Неизвестно
Член ВКПб
Смерть
25.11.1983