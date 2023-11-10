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Ковригин Феликс Игнатьевич

Место рождения

Прохоровка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

24.06.1934

Дата смерти

25.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1934

Отец: Ковригин Игнат Николаевич

Мать: Кузнецова Вера Павловна

Прохоровка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Образование
1956
Днепр, Дніпропетровська область
Закончил Днепропетровский институт инженеров ж/д транспорта в 1956 г
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковригина Елена Феликсовна

Мать ребёнка: Криворук Майа Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криворук Майа Федоровна

Днепр, Дніпропетровська область
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник вагонно-ремонтного депо Запорожье Левое
Вступление в партию
Неизвестно
Член ВКПб
Смерть
25.11.1983
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