Голодов Филимон Арчибальд Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолодов Филимон Арчибальд Дмитриевич

Голодов Филимон Арчибальд Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.2020

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2020

Отец: Голодов Дммитрий Викторович

Мать: Голодова Ирина Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close