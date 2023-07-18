Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Около 1819 г.р.
1827 г.р.
Около 1831 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Семен Давидов

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Никифор Семенов

Отец ребёнка: Семен Давидов

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Никита Семенов

Отец ребёнка: Семен Давидов

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Давидов

Смерть
Неизвестно