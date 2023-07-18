Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Семен Давидов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Никифор Семенов
Отец ребёнка: Семен Давидов
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Никита Семенов
Отец ребёнка: Семен Давидов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Давидов
Смерть
Неизвестно