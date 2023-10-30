Денисенко (Григоренко) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Дурова Лидия Павловна
Отец ребёнка: Денисенко Павел
Россия
Рождение ребёнка
23.09.1937
Сын: Денисенко Виталий
Отец ребёнка: Денисенко Павел
Россия
Рождение ребёнка
Около 1939
Сын: Денисенко Анатолий
Отец ребёнка: Денисенко Павел
Россия
Рождение ребёнка
16.01.1941
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Денисенко Павел
Россия
Рождение ребёнка
02.11.1946
Сын: Денисенко Анатолий
Отец ребёнка: Денисенко Павел
Россия
Рождение ребёнка
14.08.1954
Сын: Денисенко Александр
Отец ребёнка: Денисенко Павел
Россия
Смерть
Неизвестно