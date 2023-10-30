Денисенко (Григоренко) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко (Григоренко) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Дурова Лидия Павловна

Отец ребёнка: Денисенко Павел

Россия
Рождение ребёнка
23.09.1937

Сын: Денисенко Виталий

Отец ребёнка: Денисенко Павел

Россия
Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Денисенко Анатолий

Отец ребёнка: Денисенко Павел

Россия
Рождение ребёнка
16.01.1941

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Денисенко Павел

Россия
Рождение ребёнка
02.11.1946

Сын: Денисенко Анатолий

Отец ребёнка: Денисенко Павел

Россия
Рождение ребёнка
14.08.1954

Сын: Денисенко Александр

Отец ребёнка: Денисенко Павел

Россия
Смерть
Неизвестно
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