Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1958 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
1958

Сын: Саяр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2006
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