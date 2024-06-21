Строгов Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1943
Рождение ребёнка
15.03.1962
Дочь: Михова (Строгова) Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Строгова (Космовская) Валентина Николаевна
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.07.1970
Дочь: Иванина Марина Викторовна
Мать ребёнка: Строгова (Космовская) Валентина Николаевна