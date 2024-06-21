Строгов Виктор Александрович 09.08.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Строгов Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1943

Отец: Строгов Александр Иванович

Мать: Светайло Галина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1962

Дочь: Михова (Строгова) Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Строгова (Космовская) Валентина Николаевна

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.07.1970

Дочь: Иванина Марина Викторовна

Мать ребёнка: Строгова (Космовская) Валентина Николаевна

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