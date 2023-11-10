Александров Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения08.04.1906 ст.
Дата смерти01.07.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1906 ст.
Отец: - Иван Никитич
Мать: - Пелагея Фёдоровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.85-86 (Рождение №-33м)
Крещение
09.04.1906 ст.
Крёстный отец: Филипп Александрович - крестьянин из д.Померекино (2-юродный дед) Крёстная мать: Дарья Филипповна - крестьянская девица из д.Померекино (2-юродная тётя)
Смерть
01.07.1906 ст.
Младенец в 3 мес. (от родимца)
Похороны
03.07.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.135-136 (Умершие №-47м)