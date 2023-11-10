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Александров Василий Иванович

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Место рождения

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

08.04.1906 ст.

Дата смерти

01.07.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Вычислено 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1906 ст.

Отец: - Иван Никитич

Мать: - Пелагея Фёдоровна

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.85-86 (Рождение №-33м)
Крещение
09.04.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Филипп Александрович - крестьянин из д.Померекино (2-юродный дед) Крёстная мать: Дарья Филипповна - крестьянская девица из д.Померекино (2-юродная тётя)
Смерть
01.07.1906 ст.
Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 3 мес. (от родимца)
Похороны
03.07.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.135-136 (Умершие №-47м)
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