Грязева Елена Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязева Елена Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1882

Дочь: Бруданина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Бруданин Михаил Иванович

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
дьякон Иван Попов быв.дворовая Елена Наумовна Соколова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бруданин Михаил Иванович

по жениху: г.к. Яков Иванович Бруданин г.к. Никита Ефремович Бруданин по невесте: бывш.дворовой Наум Дмитриевич Соколов г.к. Иван Николаевич Морозов (с. Терновка уезд Болошова)
Смерть
Неизвестно
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