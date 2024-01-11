Грязева Елена Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1882
Дочь: Бруданина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Бруданин Михаил Иванович
Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
дьякон Иван Попов быв.дворовая Елена Наумовна Соколова
Бракосочетание
Неизвестно
по жениху: г.к. Яков Иванович Бруданин г.к. Никита Ефремович Бруданин по невесте: бывш.дворовой Наум Дмитриевич Соколов г.к. Иван Николаевич Морозов (с. Терновка уезд Болошова)
Смерть
Неизвестно