Таирова Наталья Валерьевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1970
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.06.1970
Отец: Таиров Валерий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1990
Дочь: Фёдорова Дарья Олеговна
Отец ребёнка: Фёдоров Олег Анатольевич
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
20.11.1997
Дочь: Фёдорова Ирина Олеговна
Отец ребёнка: Фёдоров Олег Анатольевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область