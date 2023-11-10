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Таирова Наталья Валерьевна

Место рождения

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

05.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1970

Отец: Таиров Валерий Иванович

Мать: не указана

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.03.1990

Дочь: Фёдорова Дарья Олеговна

Отец ребёнка: Фёдоров Олег Анатольевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
20.11.1997

Дочь: Фёдорова Ирина Олеговна

Отец ребёнка: Фёдоров Олег Анатольевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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