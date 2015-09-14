Водолага (Штань) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.06.1938
Дата смерти14.09.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1938
Отец: Штань Михаил Федорович
Образование
1946
Образовательное учреждение: Школа 6 ЮЖД Уровень образования: среднее
Образование
1955
Образовательное учреждение: Училище 6 Специальность: маляр-штукатур Уровень образования: среднее специальное
Образование
Между 1957 и 1966
Образовательное учреждение: ХАДИ Уровень образования: неоконченное высшее
Бракосочетание
07.08.1960
Ленинский р/б ЗАГС г. Харьков
Рождение ребёнка
26.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Водолага Иван Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка-предпринимательница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.09.2015
Причина смерти: отсутствие смысла жизни
Похороны
Неизвестно