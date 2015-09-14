Водолага (Штань) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водолага (Штань) Валентина Михайловна

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Место рождения

Каменское, Дніпропетровська область

Дата рождения

26.06.1938

Дата смерти

14.09.2015

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1938

Отец: Штань Михаил Федорович

Мать: Штань Екатерина Николаевна

Каменское, Дніпропетровська область
Образование
1946
Харьков, Харківська область
Образовательное учреждение: Школа 6 ЮЖД Уровень образования: среднее
Образование
1955
Харьков, Харківська область
Образовательное учреждение: Училище 6 Специальность: маляр-штукатур Уровень образования: среднее специальное
Образование
Между 1957 и 1966
Харьков, Харківська область
Образовательное учреждение: ХАДИ Уровень образования: неоконченное высшее
Бракосочетание
07.08.1960

Муж: Водолага Иван Григорьевич

Ленинский р/б ЗАГС г. Харьков
Рождение ребёнка
26.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Водолага Иван Григорьевич

Харьков, Харківська область
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка-предпринимательница
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Смерть
14.09.2015
Харьков, Харківська область
Причина смерти: отсутствие смысла жизни
Похороны
Неизвестно
Харьков, Харківська область
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