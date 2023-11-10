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Trompeter Conrad Leopold

Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

?.05.1805

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

Около 1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1805

Отец: Trompeter Johann Christian Conrad

Мать: Trompeter Sophie Juliane

Таллин, Эстонская ССР
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