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Trompeter Conrad Leopold
Trompeter Conrad Leopold
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Древо
Место рождения
Таллин
, Эстонская ССР
Дата рождения
?.05.1805
Пол
Мужской
Отец
Trompeter Johann Christian Conrad
1761 г.р.
Мать
Trompeter (Sachsen (saxe, Saksen)) Sophie Juliane
Около 1771 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1805
Отец:
Trompeter Johann Christian Conrad
Мать:
Trompeter Sophie Juliane
Таллин
, Эстонская ССР
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