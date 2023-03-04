Ким (Сон) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКим (Сон) Татьяна Петровна

Ким (Сон) Татьяна Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1963

Отец: Сон Пётр Дмитриевич

Мать: Тен Ен Сун

Рождение ребёнка
17.04.1981

Сын: Ким Руслан Рудольфович

Отец ребёнка: Ким Рудик

Рождение ребёнка
04.11.1982

Сын: Ким Рудик Рудольфович

Отец ребёнка: Ким Рудик

Рождение ребёнка
20.01.1985

Сын: Ким Руставелий Рудольфович

Отец ребёнка: Ким Рудик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ким Рудик

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close