Ким (Сон) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1963
Отец: Сон Пётр Дмитриевич
Мать: Тен Ен Сун
Рождение ребёнка
17.04.1981
Отец ребёнка: Ким Рудик
Рождение ребёнка
04.11.1982
Отец ребёнка: Ким Рудик
Рождение ребёнка
20.01.1985
Сын: Ким Руставелий Рудольфович
Отец ребёнка: Ким Рудик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ким Рудик