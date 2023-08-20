Моторин Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моторин Андрей Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.02.1969
Сын: Моторин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Бахтина Копылова Римма Николаевна
Рождение ребёнка
14.04.1970
Дочь: Моторина Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Бахтина Копылова Римма Николаевна
Смерть
1970