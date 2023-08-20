Моторин Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моторин Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моторин Андрей Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.02.1969

Сын: Моторин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Бахтина Копылова Римма Николаевна

Рождение ребёнка
14.04.1970

Дочь: Моторина Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Бахтина Копылова Римма Николаевна

Смерть
1970
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