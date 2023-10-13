Грошев Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошев Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1980

Отец: Грошев Петр Егорович

Мать: Грошева Андреева Римма Геннадьевна

Рождение ребёнка
29.06.2015

Сын: Грошев Семен Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грошев Егор Александрович

Мать ребёнка: не указана

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