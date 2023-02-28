Василий Иосифов Карабицкий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиПосле 1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1868
Жена: Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Карабицкий Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Карабицкий Иван Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Карабицкий Сергий Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Карабицкая Мария Васильевна
Мать ребёнка: Татьяна Александровна
Бракосочетание
15.01.1884
Бракосочетание
15.05.1889
Рождение ребёнка
03.10.1890
Дочь: Карабитских Иустиния Васильевна
Мать ребёнка: Баяндина Акилина Дмитриевна
Смерть
После 1890