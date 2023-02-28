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Василий Иосифов Карабицкий

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Место рождения

Верхний Шакшер, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

После 1890

Пол

Мужской

Добавил:

AP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Шакшер, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
До 1868

Жена: Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Карабицкий Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Карабицкий Иван Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Карабицкий Сергий Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Карабицкая Мария Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна Александровна

Бракосочетание
15.01.1884

Жена: Антипина Мариамна Ефремовна

Верхний Шакшер, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
15.05.1889

Жена: Баяндина Акилина Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.10.1890

Дочь: Карабитских Иустиния Васильевна

Мать ребёнка: Баяндина Акилина Дмитриевна

Смерть
После 1890
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