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Ефим Марков

Место рождения

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Марк Гаврилов

Мать: Ксения Федоровна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.07.1861

Сын: Василий Ефимович

Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1868

Сын: Иван Ефимович

Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1871

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1876

Дочь: Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1880

Сын: Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1885

Сын: Георгий Ефимович

Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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