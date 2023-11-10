Ефим Марков
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Марк Гаврилов
Мать: Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
08.07.1861
Сын: Василий Ефимович
Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
19.08.1868
Сын: Иван Ефимович
Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
25.01.1871
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
02.01.1876
Дочь: Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
03.07.1880
Сын: Сергей Ефимович
Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
24.05.1885
Сын: Георгий Ефимович
Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно