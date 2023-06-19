Токарева Татьяна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения21.01.1900
Дата смерти1967
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1900
Отец: Токарев Яков Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1920
Сын: Морозов Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Морозов Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
09.11.1922
Дочь: Морозова Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Морозов Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Иванова Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Морозов Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Морозова Елизавета Афанасьевна
Отец ребёнка: Морозов Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
23.06.1932
Сын: Морозов Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Морозов Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
09.06.1937
Дочь: Топорова Валентина Афанасьевна
Отец ребёнка: Морозов Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
25.04.1940
Дочь: Локтева Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Морозов Афанасий Леонтьевич
Смерть
1967