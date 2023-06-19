Токарева Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарева Татьяна Яковлевна

Токарева Татьяна Яковлевна

avatar

Место рождения

Берёзовка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

21.01.1900

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1900

Отец: Токарев Яков Петрович

Мать: не указана

Берёзовка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.12.1920

Сын: Морозов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Морозов Афанасий Леонтьевич

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.11.1922

Дочь: Морозова Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Морозов Афанасий Леонтьевич

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Иванова Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Морозов Афанасий Леонтьевич

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Морозова Елизавета Афанасьевна

Отец ребёнка: Морозов Афанасий Леонтьевич

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.06.1932

Сын: Морозов Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Морозов Афанасий Леонтьевич

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.06.1937

Дочь: Топорова Валентина Афанасьевна

Отец ребёнка: Морозов Афанасий Леонтьевич

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.04.1940

Дочь: Локтева Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Морозов Афанасий Леонтьевич

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1967